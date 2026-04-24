NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 147,40 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,678 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 233,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,07 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,07 Prozent erhöht.

SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 105,13 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at