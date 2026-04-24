SKF Group Aktie

SKF Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer SKF Group (B, Fria)-Einstieg? 24.04.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 147,40 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,678 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 233,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,07 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,07 Prozent erhöht.

SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 105,13 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SKF Group (B, Fria)

mehr Nachrichten