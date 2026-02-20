NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren verdient

SKF Group Aktie
Am 20.02.2021 wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 228,20 SEK. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,438 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,61 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 19.02.2026 auf 254,70 SEK belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,61 Prozent angewachsen.
SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 116,39 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
