SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|SKF Group (B, Fria)-Performance im Blick
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18.09.2026 10:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 234,40 SEK. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,427 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 275,40 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,49 SEK wert. Damit hätte sich die Investition um 17,49 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von SKF Group (B, Fria) betrug jüngst 123,03 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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