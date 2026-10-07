SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Investmentbeispiel 07.10.2026 10:03:42

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit SMC-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62 610,00 JPY. Investoren, die vor 5 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0,002 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 76 000,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,39 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,39 Prozent zugenommen.

SMC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,71 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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