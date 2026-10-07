SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Investmentbeispiel
|
07.10.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit SMC-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62 610,00 JPY. Investoren, die vor 5 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0,002 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 76 000,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,39 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,39 Prozent zugenommen.
SMC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,71 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
05.10.26
|Zuversicht in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: mittags Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu SMC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|407,20
|-5,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.