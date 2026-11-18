Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SMC gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TOKIO Handel mit der SMC-Aktie statt. Zum Handelsende standen SMC-Anteile an diesem Tag bei 53 030,00 JPY. Bei einem SMC-Investment von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,002 SMC-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 110,96 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 58 840,00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 10,96 Prozent vermehrt.

Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 3,75 Bio. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at