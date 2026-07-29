NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.07.2025 wurde das SMC-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53 750,00 JPY. Hätte ein Anleger 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die SMC-Aktie investiert, befänden sich nun 0,186 SMC-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 65 190,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 128,37 JPY wert. Aus 10 000 JPY wurden somit 12 128,37 JPY, was einer positiven Performance von 21,28 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von SMC belief sich zuletzt auf 4,54 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at