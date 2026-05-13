SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Frühe Investition 13.05.2026 10:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren SMC-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.05.2023 wurden SMC-Anteile an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des SMC-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70 210,00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,001 SMC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SMC-Anteile wären am 12.05.2026 120,44 JPY wert, da der Schlussstand 84 560,00 JPY betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 20,44 Prozent.

SMC wurde am Markt mit 5,20 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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