SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Frühe Investition
|
13.05.2026 10:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.05.2023 wurden SMC-Anteile an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des SMC-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70 210,00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,001 SMC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SMC-Anteile wären am 12.05.2026 120,44 JPY wert, da der Schlussstand 84 560,00 JPY betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 20,44 Prozent.
SMC wurde am Markt mit 5,20 Bio. JPY bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
13.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.05.26
|Ausblick: SMC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu SMC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|430,20
|-6,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. Der US-Markt dürfte höher eröffnen. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.