NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die SMC-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Aktie betrug an diesem Tag 28 120,00 JPY. Bei einem SMC-Investment von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,356 SMC-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 742,53 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 18.08.2026 auf 75 200,00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +167,43 Prozent.

SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,88 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at