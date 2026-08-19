SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Lukrative SMC-Investition?
|
19.08.2026 10:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die SMC-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Aktie betrug an diesem Tag 28 120,00 JPY. Bei einem SMC-Investment von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,356 SMC-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 742,53 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 18.08.2026 auf 75 200,00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +167,43 Prozent.
SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,88 Bio. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
19.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt mittags zu (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SMC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|381,00
|-3,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.