NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMC von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMC-Aktien verdienen können.

Am 15.07.2021 wurden SMC-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SMC-Papier bei 67 130,00 JPY. Wer vor 5 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hat, hat nun 0,001 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen SMC-Anteile wären am 14.07.2026 108,24 JPY wert, da der Schlussstand 72 660,00 JPY betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,24 Prozent gesteigert.

SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,66 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at