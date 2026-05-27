SMC Aktie

SMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Profitable SMC-Investition? 27.05.2026 10:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMC-Aktien gewesen.

Am 27.05.2016 wurde das SMC-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27 175,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,368 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 66 960,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 640,29 JPY wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 146,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMC belief sich zuletzt auf 4,22 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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