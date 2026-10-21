NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SMC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SMC-Anteilen an der Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51 710,00 JPY. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0,193 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 65 820,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 728,68 JPY wert. Damit hätte sich das Investment um 27,29 Prozent vermehrt.

SMC war somit zuletzt am Markt 4,18 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at