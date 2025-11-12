NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMC-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen SMC-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit SMC-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die SMC-Anteile bei 33 060,00 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in die SMC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,302 SMC-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2025 15 837,87 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 52 360,00 JPY belief. Damit wäre die Investition 58,38 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für SMC eine Börsenbewertung in Höhe von 3,44 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at