SMC Aktie

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

Lukratives SMC-Investment? 18.02.2026 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMC-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit der SMC-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 67 100,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,001 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 108,35 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 72 700,00 JPY belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,35 Prozent gesteigert.

SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,70 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

