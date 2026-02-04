SMC Aktie

SMC

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

Rentables SMC-Investment? 04.02.2026 10:04:58

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in SMC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

SMC-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25 250,00 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,040 SMC-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (64 010,00 JPY), wäre das Investment nun 2 535,05 JPY wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 153,50 Prozent.

SMC war somit zuletzt am Markt 3,79 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

