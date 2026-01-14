SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Frühe Anlage
|
14.01.2026 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades SMC-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende stand die SMC-Aktie an diesem Tag bei 58 460,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,017 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 61 610,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 053,88 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,39 Prozent vermehrt.
Insgesamt war SMC zuletzt 3,70 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
