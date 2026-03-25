NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren bedeutet

Das SMC-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SMC-Papier bei 64 750,00 JPY. Wer vor 5 Jahren 10 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hat, hat nun 0,154 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 712,74 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 24.03.2026 auf 62 890,00 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,87 Prozent abgenommen.

Alle SMC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,96 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at