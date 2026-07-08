SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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SMC-Anlage 08.07.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SMC-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SMC-Aktie an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 76 900,00 JPY. Bei einer 10 000-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,130 SMC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.07.2026 9 433,03 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 72 540,00 JPY belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,67 Prozent verringert.

SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,79 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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