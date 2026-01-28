SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|SMC-Anlage unter der Lupe
|
28.01.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMC von vor 5 Jahren bedeutet
SMC-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66 040,00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,002 SMC-Anteilen. Die gehaltenen SMC-Aktien wären am 27.01.2026 95,26 JPY wert, da der Schlussstand 62 910,00 JPY betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,74 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für SMC eine Börsenbewertung in Höhe von 3,93 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|326,00
|-4,12%
