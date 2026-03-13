Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Lohnende Snap-On-Investition? 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 152,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,545 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.03.2026 2 383,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,36 Prozent erhöht.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 18,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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