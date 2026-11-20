Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Snap-On gewesen.

Die Snap-On-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 167,77 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,961 Snap-On-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 357,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 129,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,92 Prozent erhöht.

Snap-On markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at