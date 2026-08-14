Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Frühes Investment
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Snap-On-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 270,63 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Snap-On-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,951 Snap-On-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Snap-On-Aktie auf 404,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 951,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,51 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Snap-On belief sich zuletzt auf 21,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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