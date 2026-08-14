NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Snap-On eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Snap-On-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 270,63 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Snap-On-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,951 Snap-On-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Snap-On-Aktie auf 404,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 951,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,51 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Snap-On belief sich zuletzt auf 21,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at