NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Snap-On-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Snap-On-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 221,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Snap-On-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,508 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 400,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 807,55 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 807,55 USD, was einer positiven Performance von 80,75 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 20,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at