Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Lukrativer Snap-On-Einstieg?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Snap-On-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 221,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Snap-On-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,508 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 400,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 807,55 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 807,55 USD, was einer positiven Performance von 80,75 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 20,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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