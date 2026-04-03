NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Snap-On gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Snap-On-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 231,74 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,315 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 1 577,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 365,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,75 Prozent vermehrt.

Snap-On wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at