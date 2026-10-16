Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Langfristige Investition
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Snap-On-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 219,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,627 Snap-On-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 365,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 695,26 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,95 Prozent erhöht.
Am Markt war Snap-On jüngst 18,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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