Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Snap-On-Performance
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Snap-On-Anteile betrug an diesem Tag 350,81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Snap-On-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,285 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 372,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,12 Prozent gesteigert.
Alle Snap-On-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap-On Inc.
Analysen zu Snap-On Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Snap-On Inc.
|311,90
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.