NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Snap-On-Anteile betrug an diesem Tag 350,81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Snap-On-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,285 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 372,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,12 Prozent gesteigert.

Alle Snap-On-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at