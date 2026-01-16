Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Lukrativer Snap-On-Einstieg?
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Snap-On-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 157,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, befänden sich nun 63,573 Snap-On-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 105,53 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 15.01.2026 auf 363,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 131,06 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 18,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Snap-On Inc.
Analysen zu Snap-On Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Snap-On Inc.
|310,70
|-0,61%
