NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Snap-On-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Snap-On-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 157,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, befänden sich nun 63,573 Snap-On-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 105,53 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 15.01.2026 auf 363,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 131,06 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 18,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at