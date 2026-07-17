Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Profitabler Snap-On-Einstieg?
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17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Snap-On-Aktie an diesem Tag bei 294,76 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,393 Snap-On-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Snap-On-Papiers auf 414,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,78 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Snap-On betrug jüngst 20,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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