NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Snap-On-Aktie an diesem Tag bei 294,76 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,393 Snap-On-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Snap-On-Papiers auf 414,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,78 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Snap-On betrug jüngst 20,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at