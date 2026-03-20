Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Lohnender Snap-On-Einstieg?
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 20.03.2025 wurde das Snap-On-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Snap-On-Aktie an diesem Tag bei 329,87 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hat, hat nun 30,315 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 936,73 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 19.03.2026 auf 360,77 USD belief. Das entspricht einem Plus von 9,37 Prozent.
Der Snap-On-Wert an der Börse wurde auf 18,67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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