NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.03.2025 wurde das Snap-On-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Snap-On-Aktie an diesem Tag bei 329,87 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hat, hat nun 30,315 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 936,73 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 19.03.2026 auf 360,77 USD belief. Das entspricht einem Plus von 9,37 Prozent.

Der Snap-On-Wert an der Börse wurde auf 18,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at