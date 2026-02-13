NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Snap-On gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Snap-On-Aktie letztlich bei 140,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Snap-On-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,714 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 378,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270,37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,37 Prozent angewachsen.

Snap-On erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at