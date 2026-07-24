NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Snap-On-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 224,59 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,526 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.07.2026 17 605,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 395,41 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,06 Prozent angezogen.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 21,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at