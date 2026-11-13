Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Snap-On-Performance im Blick 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Snap-On-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 221,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Snap-On-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,452 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 367,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,28 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 166,28 USD, was einer positiven Performance von 66,28 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Snap-On eine Marktkapitalisierung von 19,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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