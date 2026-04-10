Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Snap-On-Anlage unter der Lupe 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Snap-On-Aktie letztlich bei 157,80 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hat, hat nun 63,371 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 24 320,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 383,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +143,21 Prozent.

Alle Snap-On-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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