Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Performance im Blick
|
27.02.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätte eine Investition in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.02.2023 wurden Snap-On-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 246,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,510 Snap-On-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 26.02.2026 15 664,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 386,67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,64 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Snap-On zuletzt 20,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Snap-On Inc.
Analysen zu Snap-On Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Snap-On Inc.
|325,50
|-0,58%
