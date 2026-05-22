Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Rentables Snap-On-Investment?
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätte eine Investition in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen
Snap-On-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 261,30 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,270 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (362,31 USD), wäre das Investment nun 13 865,67 USD wert. Das entspricht einem Plus von 38,66 Prozent.
Insgesamt war Snap-On zuletzt 18,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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