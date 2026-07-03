NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Snap-On-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 158,00 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 63,291 Snap-On-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 26 081,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 412,09 USD belief. Das entspricht einem Plus von 160,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Snap-On bezifferte sich zuletzt auf 20,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at