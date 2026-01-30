NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.01.2023 wurde die Snap-On-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 242,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,124 Snap-On-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (366,63 USD), wäre das Investment nun 1 511,81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,18 Prozent angewachsen.

Snap-On war somit zuletzt am Markt 19,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

