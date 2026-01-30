Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient
Am 30.01.2023 wurde die Snap-On-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 242,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,124 Snap-On-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (366,63 USD), wäre das Investment nun 1 511,81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,18 Prozent angewachsen.
Snap-On war somit zuletzt am Markt 19,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
