Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Frühe Investition
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Snap-On-Aktie bei 260,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,840 Snap-On-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 378,08 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 08.10.2026 auf 358,88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,81 Prozent.
Alle Snap-On-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap-On Inc.
Analysen zu Snap-On Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Snap-On Inc.
|321,60
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.