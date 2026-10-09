NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Snap-On-Aktie bei 260,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,840 Snap-On-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 378,08 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 08.10.2026 auf 358,88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,81 Prozent.

Alle Snap-On-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at