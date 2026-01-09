Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Snap-On-Anlage im Blick
|
09.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Snap-On-Anteile bei 172,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,784 Snap-On-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 361,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 089,83 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 108,98 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 18,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
