Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Lukrative Snap-On-Investition?
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Snap-On-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 305,44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,327 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.04.2026 120,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 366,86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,11 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Snap-On zuletzt 19,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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