Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Rentables Southside Bancshares-Investment?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht
Am 25.05.2016 wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 346,172 Southside Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Southside Bancshares-Papiers auf 32,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 333,68 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 13,34 Prozent gleich.
Der Southside Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 973,82 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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