Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Profitables Southside Bancshares-Investment?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,495 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 33,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 143,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,35 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 988,58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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