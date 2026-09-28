Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Lohnende Southside Bancshares-Anlage?
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28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 28,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 348,432 Southside Bancshares-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 31,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 832,75 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,33 Prozent gesteigert.
Southside Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 925,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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