Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Southside Bancshares-Anlage
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag 27,82 USD wert. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,595 Southside Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,16 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 23.10.2026 auf 31,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,16 Prozent vermehrt.
Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 944,93 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southside Bancshares Inc
Analysen zu Southside Bancshares Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southside Bancshares Inc
|31,99
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.