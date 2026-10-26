NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag 27,82 USD wert. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,595 Southside Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,16 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 23.10.2026 auf 31,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,16 Prozent vermehrt.

Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 944,93 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at