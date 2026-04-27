NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag 26,56 USD wert. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,644 Southside Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 235,49 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 24.04.2026 auf 32,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,55 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 977,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at