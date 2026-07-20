Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Hochrechnung
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20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 31,471 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 096,44 USD, da sich der Wert einer Southside Bancshares-Aktie am 17.07.2026 auf 34,84 USD belief. Damit wäre die Investition 9,64 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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