Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Southside Bancshares-Investment im Blick
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Southside Bancshares-Papier bei 30,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 330,432 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 930,69 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Papiers am 14.08.2026 auf 33,08 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,31 Prozent.
Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 986,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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