Southside Bancshares Aktie

Southside Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

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Lukrativer Southside Bancshares-Einstieg? 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Southside Bancshares-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Southside Bancshares-Papier statt. Zum Handelsende stand das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag bei 31,84 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,403 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 948,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,16 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 897,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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