NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Southside Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 16.03.2023 wurde das Southside Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Southside Bancshares-Anteile an diesem Tag 34,88 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,670 Southside Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (29,92 USD), wäre das Investment nun 857,80 USD wert. Das entspricht einem Minus von 14,22 Prozent.

Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich jüngst auf 894,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at