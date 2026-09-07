NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Southside Bancshares-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 37,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 263,574 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Southside Bancshares-Aktien wären am 04.09.2026 8 653,14 USD wert, da der Schlussstand 32,83 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 13,47 Prozent.

Southside Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 979,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at