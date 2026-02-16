NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Southside Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Southside Bancshares-Aktie bei 38,40 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,604 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Southside Bancshares-Aktie auf 33,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,96 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Southside Bancshares jüngst 992,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at